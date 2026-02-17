Защитник СКА Филлипс: не думаю, что сборная Канады по хоккею — фаворит на золото Олимпиады

Защитник СКА Маркус Филлипс высказался о проведении хоккейного олимпийского турнира, оценив шансы сборной Канады на победу.

– Следите ли вы за хоккейным турниром на Олимпиаде-2026 в Италии?

– Да, я смотрю каждую игру. Даже если это Франция – Канада, Латвия – Германия. Любую игру, какую бы ни показывали по телевизору, я включаю.

– Без России у Канады легче путь к золоту?

– Я думаю, что в любое время, когда Россия участвует в турнире, это настоящая борьба лучших из лучших. Сейчас в сборной России так много хороших игроков, которых нет на Олимпиаде, и я думаю, что с Россией, как я уже сказал, это была бы борьба лучших из лучших, но сейчас это не совсем так.

– Если Канада не станет олимпийским чемпионом, будет ли это большим ударом?

– Нет, я думаю, что все команды хороши: Финляндия, США, Швеция, Канада, посмотрите на немцев. На Олимпиаде так много хороших команд с хорошими игроками. Очевидно, что я болею за Канаду, но я не думаю, что они фавориты на золото. Любой может выиграть этот турнир, — цитирует Филлипса «Спорт день за днём».