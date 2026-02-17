Скидки
Дрю Даути высказался о рекорде Сидни Кросби по очкам за сборную Канады на Олимпиадах

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» и олимпийской сборной Канады Дрю Даути высказался о рекорде Сидни Кросби по очкам за национальную команду на Олимпиадах.

«Это потрясающе. Для меня большая честь играть с ним. Я даже не знаю, как ещё это выразить. Сид — лучший», — приводит слова Даути журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Кросби стал самым результативным канадским игроком на Олимпийских играх с участием хоккеистов из НХЛ. На его счету 15 (6+9) очков в 16 матчах на Играх (2010, 2014, 2026). Рекорд по результативным действиям на Олимпиадах с участием игроков НХЛ принадлежит финну Теэму Селянне – 32 (17+15) очка в 30 матчах.

