Стало известно, кто будет защищать ворота сборной Латвии в матче со Швецией

Стало известно, кто будет защищать ворота сборной Латвии в матче со Швецией
Тренеры сборной Латвии Харийс Витолиньш и Артурс Ирбе доверили ворота в матче квалификационного раунда со Швецией Элвису Мерзликину, который отыграл лишь со сборной США. Также известно, что из-за возможного сотрясения мозга не сыграет Янис Якс, а также Рудольфс Балцерс из-за температуры 38,8. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Сегодня, 17 февраля, в матче квалификационного раунда на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Швеции и Латвии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 23:10 МСК
Швеция
Не начался
Латвия
