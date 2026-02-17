Скидки
Поляков — о Тамбиеве: если скажем, что СКА с ним добавил, то обесценим других тренеров

Поляков — о Тамбиеве: если скажем, что СКА с ним добавил, то обесценим других тренеров
Нападающий СКА Матвей Поляков высказался о победной серии армейского клуба и оценил приход Леонида Тамбиева в штаб команды.

«Разные серии случаются, это спорт. В этом и есть самый главный интерес, ведь ты не знаешь, что будет завтра. Мы работаем, чтобы постепенно становиться лучше, и на последней дистанции это даёт свои результаты.

Приход Тамбиева помог? Если мы скажем, что команда с ним добавила, то обесценим других тренеров. Каждый вносит свою лепту, просто нашли свою нить», — приводит слова Полякова Metaratings.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал об инициативе приглашения в тренерский штаб санкт-петербургской команды экс-наставника «Адмирала» Леонида Тамбиева.

