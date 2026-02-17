Слафковски — о сборной: мне нравится быть в центре внимания, я хочу быть главной фигурой

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о желании быть лидером национальной команды.

«Мне нравится быть в центре внимания. В этом плане играть в «Монреале» – это здорово. Мне нравится каждая игра, когда я нахожусь в центре внимания. Я хочу быть главной фигурой. Рад, что здесь, на Олимпиаде, у меня это получается. Но настоящий турнир начинается только сейчас. Нужно выйти на лёд в среду и снова показать хорошую игру», — приводит слова Слафковски сайт НХЛ.

В трёх матчах на олимпийском турнире 21-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков. Ранее Юрай Слафковски подвёл итоги матча со Швецией (3:6) в рамках мужского олимпийского турнира по хоккею.