Сборная Швейцарии всухую обыграла Италию и встретится с Финляндией в 1/4 финала ОИ

Сегодня, 17 февраля, в Милане проходят матчи 1/8 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Швейцарии и Италии. Победу со счётом 3:0 одержала швейцарская сборная.

В первом периоде сборная Швейцарии забросила две безответные шайбы — отличились Филипп Курашёв и Роман Йози. На 46-й минуте Нико Хишир забросил третью шайбу швейцарской сборной. Двумя результативными передачами отметился Тимо Майер. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони.

В четвертьфинале мужского олимпийского турнира по хоккею сборная Швейцарии сыграет с Финляндией.