Сборная Германии обыграла Францию в 1/8 финала хоккейного турнира на Олимпиаде

Сегодня, 17 февраля, в Милане проходят матчи 1/8 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Германии и Франции. Победу со счётом 5:1 одержала немецкая сборная.

В первом периоде сборная Германии забросила три безответные шайбы — отличились Леон Драйзайтль, Фредерик Тиффельс и Джон-Джейсон Петерка. Во втором периоде французской сборной удалось отквитать одну шайбу благодаря голу ветерана команды Пьер-Эдуара Белльмара. В середине третьего периода Джош Самански забросил четвёртую шайбу сборной Германии. Нико Штурм в концовке матча забил гол в пустые ворота.

Сборная Германии в 1/4 финала Олимпиады встретится со Словакией.