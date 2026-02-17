Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леон Драйзайтль, Олимпиада-2026: статистика в игре Германия — Франция, очки, голы, пасы

Леон Драйзайтль, Олимпиада-2026: статистика в игре Германия — Франция, очки, голы, пасы
Комментарии

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Франции отметился голом и двумя результативными передачами. Победу в игре одержала сборная Германии со счётом 5:1.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Франция
1:0 Драйзайтль (Самански, Штюцле) – 03:40 (pp)     2:0 Тиффельс – 10:54     3:0 Петерка (Штюцле) – 18:13     3:1 Белльмар (Перре) – 24:02     4:1 Самански (Драйзайтль, Зайдер) – 47:01 (pp)     5:1 Штурм (Драйзайтль, Ридер) – 59:04    

Сборная Германии в 1/4 финала Олимпиады встретится со Словакией. Всего на текущем турнире Драйзайтль провёл четыре матча и набрал 6 (2+4) очков.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Материалы по теме
«Всегда подружка невесты и никогда не невеста». М. Ткачук подколол Драйзайтля в матче ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android