Леон Драйзайтль, Олимпиада-2026: статистика в игре Германия — Франция, очки, голы, пасы

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Франции отметился голом и двумя результативными передачами. Победу в игре одержала сборная Германии со счётом 5:1.

Сборная Германии в 1/4 финала Олимпиады встретится со Словакией. Всего на текущем турнире Драйзайтль провёл четыре матча и набрал 6 (2+4) очков.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).