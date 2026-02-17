Леон Драйзайтль, Олимпиада-2026: статистика в игре Германия — Франция, очки, голы, пасы
Поделиться
Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Франции отметился голом и двумя результативными передачами. Победу в игре одержала сборная Германии со счётом 5:1.
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Франция
1:0 Драйзайтль (Самански, Штюцле) – 03:40 (pp) 2:0 Тиффельс – 10:54 3:0 Петерка (Штюцле) – 18:13 3:1 Белльмар (Перре) – 24:02 4:1 Самански (Драйзайтль, Зайдер) – 47:01 (pp) 5:1 Штурм (Драйзайтль, Ридер) – 59:04
Сборная Германии в 1/4 финала Олимпиады встретится со Словакией. Всего на текущем турнире Драйзайтль провёл четыре матча и набрал 6 (2+4) очков.
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
17:29
-
17:10
-
16:35
-
16:33
-
16:32
-
16:25
-
15:52
-
15:40
-
15:15
-
14:56
-
14:47
-
14:28
-
14:10
-
13:47
-
13:30
-
13:11
-
12:49
-
12:34
-
12:18
-
12:01
-
11:46
-
11:28
-
11:03
-
10:49
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:30