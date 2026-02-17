Скидки
Ландеског — об игре на ОИ: стараюсь насладиться моментом и показать свою лучшую игру

Капитан сборной Швеции Габриэль Ландеског оценил свою карьеру и заявил, что хочет выиграть золотую олимпийскую медаль.

«У меня дома серебряная медаль, которая просто лежит на полке. Она не значит так много, как если бы это была золотая медаль… Мы все хотим побеждать. Такова наша природа, и мы все хотим соревноваться с лучшими в мире. Теперь, получив возможность сделать это, я уверен, что, когда моя карьера закончится и я займусь чем-то другим, я обязательно остановлюсь и по-настоящему осмыслю пройденный путь… Сейчас я просто стараюсь насладиться моментом и показать свою лучшую игру», — цитирует Ландескога журналист Молли Уокер в соцсети Х.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
