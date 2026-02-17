Скидки
Натан Маккиннон и Сэм Беннетт пропустили тренировку сборной Канады

Нападающие Натан Маккиннон и Сэм Беннет пропустили тренировку сборной Канады, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в соцсети Х. Сообщается, что оба хоккеиста примут участие в предстоящем четвертьфинальном матче на мужском хоккейном олимпийском турнире в Милане.

Маккинон получил чувствительные удары в челюсть и колено в предыдущем матче со сборной Франции. Напомним, канадский нападающий получил удар локтем в челюсть от защитника сборной Франции Пьера Кринона.

В 1/4 финала сборная Канады встретится с победителем матча 1/8 финала между национальными командами Чехии и Дании. Канадская сборная выиграла все три матча группового этапа.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
