Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Несколько французских игроков остались недовольны дисквалификацией Кринона за драку

Несколько французских игроков остались недовольны дисквалификацией Кринона за драку
Комментарии

Несколько французских игроков были недовольны дисквалификацией Пьера Кринона, сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в соцсети Х. Защитник сборной Франции Пьер Кринон был исключён из состава команды за эпизод с дракой с нападающим сборной Канады Томом Уилсоном в матче между командами в рамках группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 10:2.

Сообщается, что Антуан Келлер назвал дисквалификацию шуткой. Уго Галле сказал, что Кринон этого не заслужил, добавив, что французская федерация «предвзята из-за того, что произошло раньше», предполагая, что он имеет в виду предыдущую дисквалификацию игрока за удар вратаря.

Материалы по теме
Ну и бред. Француза выгнали с Олимпиады за жест после драки
Ну и бред. Француза выгнали с Олимпиады за жест после драки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android