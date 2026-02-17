Скидки
Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Швейцария — Италия

Комментарии

Сегодня, 17 февраля, в Милане проходят матчи 1/8 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Швейцарии и Италии. Победу со счётом 3:0 одержала швейцарская сборная. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Курашев (Хишир, Майер) – 01:19     2:0 Йози (Андригетто, Хишир) – 10:25 (pp)     3:0 Хишир (Риа, Майер) – 45:53 (pp)    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В первом периоде сборная Швейцарии забросила две безответные шайбы — отличились Филипп Курашёв и Роман Йози. На 46-й минуте Нико Хишир забросил третью шайбу швейцарской сборной. Двумя результативными передачами отметился Тимо Майер. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони.

В четвертьфинале мужского олимпийского турнира по хоккею сборная Швейцарии сыграет с Финляндией.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
