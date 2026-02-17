Скидки
Хоккей

Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Германия — Франция

Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Германия — Франция
Сегодня, 17 февраля, в Милане проходят матчи 1/8 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Германии и Франции. Победу со счётом 5:1 одержала немецкая сборная. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Франция
1:0 Драйзайтль (Самански, Штюцле) – 03:40 (pp)     2:0 Тиффельс – 10:54     3:0 Петерка (Штюцле) – 18:13     3:1 Белльмар (Перре) – 24:02     4:1 Самански (Драйзайтль, Зайдер) – 47:01 (pp)     5:1 Штурм (Драйзайтль, Ридер) – 59:04    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В первом периоде сборная Германии забросила три безответные шайбы — отличились Леон Драйзайтль, Фредерик Тиффельс и Джон-Джейсон Петерка. Во втором периоде французской сборной удалось отквитать одну шайбу благодаря голу ветерана команды Пьер-Эдуара Белльмара. В середине третьего периода Джош Самански забросил четвёртую шайбу сборной Германии. Нико Штурм в концовке матча забил гол в пустые ворота.

Сборная Германии в 1/4 финала Олимпиады встретится со Словакией.

Бесславный вылет Франции с Олимпиады. Но там её и не должно было быть
Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
