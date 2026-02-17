Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заменившая Россию Франция проиграла все матчи с общим счётом 6:25 и вылетела с Олимпиады

Заменившая Россию Франция проиграла все матчи с общим счётом 6:25 и вылетела с Олимпиады
Комментарии

Сборная Франции завершила выступление на олимпийском хоккейном турнире в Милане. Команда вылетела, уступив сборной Германии (1:5) в матче 1/8 финала. Французская сборная проиграла все четыре матча на олимпийском турнире с общим счётом 6:25.

В прошлых матчах французы проиграли Швейцарии (0:4), Чехии (3:6) и Канаде (2:10). Лишь один гол отделил сборную Франции от последнего места на групповом этапе ОИ-2026, которое заняла Италия. Напомним, именно сборная Франции заменила Россию на мужском хоккейном турнире на Олимпиаде — 2026.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Материалы по теме
Бесславный вылет Франции с Олимпиады. Но там её и не должно было быть
Бесславный вылет Франции с Олимпиады. Но там её и не должно было быть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android