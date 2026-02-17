Заменившая Россию Франция проиграла все матчи с общим счётом 6:25 и вылетела с Олимпиады

Сборная Франции завершила выступление на олимпийском хоккейном турнире в Милане. Команда вылетела, уступив сборной Германии (1:5) в матче 1/8 финала. Французская сборная проиграла все четыре матча на олимпийском турнире с общим счётом 6:25.

В прошлых матчах французы проиграли Швейцарии (0:4), Чехии (3:6) и Канаде (2:10). Лишь один гол отделил сборную Франции от последнего места на групповом этапе ОИ-2026, которое заняла Италия. Напомним, именно сборная Франции заменила Россию на мужском хоккейном турнире на Олимпиаде — 2026.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.