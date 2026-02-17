Скидки
Авангард — Ак Барс, результат матча 17 февраля 2026, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Омске и прервал свою серию из трёх побед
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Семёнов, Пустозёров) – 09:42 (5x4)     1:1 Котляревский (Мартынов, Игумнов) – 25:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Лажуа, Окулов) – 29:26 (5x3)     2:2 Дыняк (Кателевский) – 30:33 (4x5)     2:3 Лямкин (Хмелевски, Тодд) – 50:42 (5x5)     2:4 Миллер (Яшкин, Денисенко) – 51:19 (5x5)     2:5 Денисенко (Яшкин, Фисенко) – 59:53 (en)    

На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. В середине второго периода Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски забросили две шайбы подряд и впервые в матче вывели «Авангард» вперёд в счёте. Через несколько секунд голом в меньшинстве Никита Дыняк сравнял счёт. В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.

