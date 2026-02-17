«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Омске и прервал свою серию из трёх побед
Поделиться
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Семёнов, Пустозёров) – 09:42 (5x4) 1:1 Котляревский (Мартынов, Игумнов) – 25:09 (5x5) 2:1 Потуральски (Лажуа, Окулов) – 29:26 (5x3) 2:2 Дыняк (Кателевский) – 30:33 (4x5) 2:3 Лямкин (Хмелевски, Тодд) – 50:42 (5x5) 2:4 Миллер (Яшкин, Денисенко) – 51:19 (5x5) 2:5 Денисенко (Яшкин, Фисенко) – 59:53 (en)
На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. В середине второго периода Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски забросили две шайбы подряд и впервые в матче вывели «Авангард» вперёд в счёте. Через несколько секунд голом в меньшинстве Никита Дыняк сравнял счёт. В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
18:52
-
18:40
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:45
-
17:29
-
17:10
-
16:35
-
16:33
-
16:32
-
16:25
-
15:52
-
15:40
-
15:15
-
14:56
-
14:47
-
14:28
-
14:10
-
13:47
-
13:30
-
13:11
-
12:49
-
12:34
-
12:18
-
12:01
-
11:46
-
11:28
-
11:03
-
10:49
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:48
-
09:35