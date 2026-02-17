Скидки
Автомобилист — Сочи, результат матча 17 февраля 2026, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» уверенно обыграл «Сочи» в домашнем матче
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Щучинов – 09:29 (5x5)     2:0 Спронг (Мэйсек) – 11:58 (5x5)     3:0 Горбунов (Блэкер) – 35:45 (5x5)     3:1 Эллис (Гуськов, Ли) – 39:18 (5x5)     4:1 Бывальцев (Голышев, Горбунов) – 43:42 (5x5)    

К 36-й минуте матча «Автомобилист» повёл со счётом 3:0 — голами отметились Артём Щучинов, Даниэль Спронг и Роман Горбунов. На последней минуте второго периода «Сочи» размочил счёт благодаря голу Макса Эллиса, которому ассистировали Матвей Гуськов и Кэмерон Ли. На 45-й минуте матча Алексей Бывальцев с передач Анатолия Голышева и Романа Горбунова установил окончательный счёт в матче.

«Сочи» проиграл шесть из последних семи матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица КХЛ
