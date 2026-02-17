«Автомобилист» уверенно обыграл «Сочи» в домашнем матче

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

К 36-й минуте матча «Автомобилист» повёл со счётом 3:0 — голами отметились Артём Щучинов, Даниэль Спронг и Роман Горбунов. На последней минуте второго периода «Сочи» размочил счёт благодаря голу Макса Эллиса, которому ассистировали Матвей Гуськов и Кэмерон Ли. На 45-й минуте матча Алексей Бывальцев с передач Анатолия Голышева и Романа Горбунова установил окончательный счёт в матче.

«Сочи» проиграл шесть из последних семи матчей.

