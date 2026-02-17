Дубль Исхакова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в гостевом матче

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Руслан Исхаков. Две результативные передачи на счету казахстанского форварда магнитогорского клуба Никиты Михайлиса. Гол «Барыса» забил Тайс Томпсон в большинстве с передач Майка Веккионе и Райли Уолша. За пять минут до конца третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сравнял счёт. Победу «Металлургу» принёс гол Дерека Барака в овертайме.
«Металлург» прервал свою серию из двух поражений кряду и реабилитировался за разгром в предыдущем матче от «Автомобилиста» со счётом 1:8.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
