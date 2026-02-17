Скидки
Барыс — Металлург, результат матча 17 февраля 2026, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

Дубль Исхакова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в гостевом матче
Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Исхаков (Минулин, Михайлис) – 06:04 (5x5)     0:2 Исхаков (Михайлис, Петунин) – 25:06 (5x5)     1:2 Томпсон (Веккионе, Уолш) – 35:17 (5x4)     2:2 Уолш (Веккионе) – 54:39 (5x5)     2:3 Барак (Смолин) – 60:47 (3x3)    

Дублем в составе «Металлурга» отметился нападающий Руслан Исхаков. Две результативные передачи на счету казахстанского форварда магнитогорского клуба Никиты Михайлиса. Гол «Барыса» забил Тайс Томпсон в большинстве с передач Майка Веккионе и Райли Уолша. За пять минут до конца третьего периода защитник «Барыса» Райли Уолш сравнял счёт. Победу «Металлургу» принёс гол Дерека Барака в овертайме.

«Металлург» прервал свою серию из двух поражений кряду и реабилитировался за разгром в предыдущем матче от «Автомобилиста» со счётом 1:8.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

