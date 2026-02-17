Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Французский форвард Пьер-Эдуар Белльмар объявил о завершении карьеры

Французский форвард Пьер-Эдуар Белльмар объявил о завершении карьеры
Комментарии

Французский форвард Пьер-Эдуар Белльмар объявил о завершении карьеры. Об этом нападающий сообщил после поражения в матче 1/8 финала Олимпиады от сборной Германии (1:5), в котором Белльмар отметился голом.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Франция
1:0 Драйзайтль (Самански, Штюцле) – 03:40 (pp)     2:0 Тиффельс – 10:54     3:0 Петерка (Штюцле) – 18:13     3:1 Белльмар (Перре) – 24:02     4:1 Самански (Драйзайтль, Зайдер) – 47:01 (pp)     5:1 Штурм (Драйзайтль, Ридер) – 59:04    

«Мой гол на самом деле не имеет значения. В тот момент я просто хотел придать команде импульс. Как француз, если ты играешь с ребятами из НХЛ, тебе нужен этот дополнительный импульс, чтобы быть с ними на одной волне. У меня никогда не было таланта, чтобы стать одним из лучших игроков, но, если бы я мог быть максимально надёжным, я бы получил роль в НХЛ, и именно это я и сделал. Это обеспечило мне долгую карьеру», — цитирует Белльмара пресс-служба ИИХФ.

В 153 играх за два сезона в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Белльмар забил 13 голов и набрал 33 очка, а также забил два гола и набрал пять очков в 29 играх плей-офф. Белльмар занимает второе место по сыгранным матчам в НХЛ среди французских хоккеистов, уступая только Антуану Русселю.

Материалы по теме
Бесславный вылет Франции с Олимпиады. Но там её и не должно было быть
Бесславный вылет Франции с Олимпиады. Но там её и не должно было быть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android