Французский форвард Пьер-Эдуар Белльмар объявил о завершении карьеры. Об этом нападающий сообщил после поражения в матче 1/8 финала Олимпиады от сборной Германии (1:5), в котором Белльмар отметился голом.
«Мой гол на самом деле не имеет значения. В тот момент я просто хотел придать команде импульс. Как француз, если ты играешь с ребятами из НХЛ, тебе нужен этот дополнительный импульс, чтобы быть с ними на одной волне. У меня никогда не было таланта, чтобы стать одним из лучших игроков, но, если бы я мог быть максимально надёжным, я бы получил роль в НХЛ, и именно это я и сделал. Это обеспечило мне долгую карьеру», — цитирует Белльмара пресс-служба ИИХФ.
В 153 играх за два сезона в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Белльмар забил 13 голов и набрал 33 очка, а также забил два гола и набрал пять очков в 29 играх плей-офф. Белльмар занимает второе место по сыгранным матчам в НХЛ среди французских хоккеистов, уступая только Антуану Русселю.
