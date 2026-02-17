ЦСКА проиграл «Ладе», пропустив две шайбы подряд в конце матча

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. ЦСКА не реализовал двойное численное большинство в середине первого периода. Лишь на 48-й минуте матча счёт открыл нападающий армейского клуба Сергей Калинин, которому ассистировали Дмитрий Саморуков и Мак Холлоуэлл. «Лада» сравняла счёт на 54-й минуте — большинство реализовал Колби Уильямс. Через несколько минут «Лада» забила ещё один гол в большинстве — отличился Томаш Юрчо и принёс тольяттинцам победу.

ЦСКА прервал свою серию из восьми побед подряд.