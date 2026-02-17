ЦСКА проиграл «Ладе», пропустив две шайбы подряд в конце матча
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Калинин (Саморуков, Холлоуэлл) – 47:52 (5x5) 1:1 Уильямс (Савчук) – 53:53 (5x4) 2:1 Юрчо (Коттон, Чивилёв) – 55:13 (5x4)
Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. ЦСКА не реализовал двойное численное большинство в середине первого периода. Лишь на 48-й минуте матча счёт открыл нападающий армейского клуба Сергей Калинин, которому ассистировали Дмитрий Саморуков и Мак Холлоуэлл. «Лада» сравняла счёт на 54-й минуте — большинство реализовал Колби Уильямс. Через несколько минут «Лада» забила ещё один гол в большинстве — отличился Томаш Юрчо и принёс тольяттинцам победу.
ЦСКА прервал свою серию из восьми побед подряд.
