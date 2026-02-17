Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — ЦСКА, результат матча 17 февраля 2026, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

ЦСКА проиграл «Ладе», пропустив две шайбы подряд в конце матча
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Калинин (Саморуков, Холлоуэлл) – 47:52 (5x5)     1:1 Уильямс (Савчук) – 53:53 (5x4)     2:1 Юрчо (Коттон, Чивилёв) – 55:13 (5x4)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. ЦСКА не реализовал двойное численное большинство в середине первого периода. Лишь на 48-й минуте матча счёт открыл нападающий армейского клуба Сергей Калинин, которому ассистировали Дмитрий Саморуков и Мак Холлоуэлл. «Лада» сравняла счёт на 54-й минуте — большинство реализовал Колби Уильямс. Через несколько минут «Лада» забила ещё один гол в большинстве — отличился Томаш Юрчо и принёс тольяттинцам победу.

ЦСКА прервал свою серию из восьми побед подряд.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android