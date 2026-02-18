«У Тардифа получилось только сесть в лужу». Назаров — о низком качестве ОИ без России

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что отстранение сборной России снизило качество матчей на олимпийском хоккейном турнире. Заменившая Россию Франция проиграла все матчи с общим счётом 6:25 и вылетела с Олимпиады.

«Матчи КХЛ продолжают вызывать повышенный интерес. Масса заброшенных шайб, яркие комбинации, видно, что скоро плей-офф, поэтому все команды максимально ответственно подходят к играм. Все бьются до конца, никто не хочет уступать. Отмечу яркий показ и уровень трансляций — интересно наблюдать за встречами и следить за каждым эпизодом. Думаю, что впереди нас ждёт один из самых ярких и непредсказуемых розыгрышей Кубка Гагарина в истории лиги.

В свою очередь на Олимпиаде мы, как и ожидалось, увидели обыденность, например, провал с треском сборной Франции. Как бы ни старался наш давний друг Тардиф (президент ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. «Чемпионата»), у него получилось только сесть в лужу. Отстранение сборной России не помогло, а лишь сыграло во вред всему хоккейному турниру и олимпийскому движению, снизив их уровень, качество и интерес. Я уже сейчас могу назвать вам будущего победителя Олимпиады, здесь нет никакой интриги», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.