Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:4).
«Первый период тяжело вкатывались, соперник повёл 2:0. Допустили ошибки, с таким соперником, с таким подбором игроков нельзя позволять много вольностей. Добавили в движении после перерыва, лезли, на нас удаления зарабатывали. Нам противостоял серьёзный соперник, сбалансированная, мастеровитая команда. Тут ошибаться нельзя.
— За пять попыток большинства мало моментов создали, почему?
— У «Автомобилиста» организованная оборона, правильные действия. Либо ты заставляешь, либо тебе не дают что-то сделать. Акцентировали внимание, что нужно больше бросковой активности, работы под воротами, потому что мало шансов дадут, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
