Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Щучинов – 09:29 (5x5)     2:0 Спронг (Мэйсек) – 11:58 (5x5)     3:0 Горбунов (Блэкер) – 35:45 (5x5)     3:1 Эллис (Гуськов, Ли) – 39:18 (5x5)     4:1 Бывальцев (Голышев, Горбунов) – 43:42 (5x5)    

«Первый период тяжело вкатывались, соперник повёл 2:0. Допустили ошибки, с таким соперником, с таким подбором игроков нельзя позволять много вольностей. Добавили в движении после перерыва, лезли, на нас удаления зарабатывали. Нам противостоял серьёзный соперник, сбалансированная, мастеровитая команда. Тут ошибаться нельзя.

— За пять попыток большинства мало моментов создали, почему?
— У «Автомобилиста» организованная оборона, правильные действия. Либо ты заставляешь, либо тебе не дают что-то сделать. Акцентировали внимание, что нужно больше бросковой активности, работы под воротами, потому что мало шансов дадут, — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

