Заварухин — после 4:1 против «Сочи»: непростая победа, второй период — «чёрт побери»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в матче с «Сочи» (4:1) и заявил, что переживал за настрой команды после разгромной победы в предыдущем матче с «Металлургом» (8:1).

«Переживали после эмоциональной игры с «Металлургом», что будет другая игра. Здорово, что первый период сыграли по заданию, неплохие голы забили. Второй период вышел «чёрт побери», можно было его отбросить: удаления, в первой же смене выход «2 в 1», где Женька здорово выручал нас. Большая нагрузка легла на него во втором периоде. Во втором перерыве поговорили с ребятами в раздевалке, показали моменты неправильной игры, чтобы мы не теряли концентрацию, правильно выполняли определенные действия. Сыграли третий период по заданию, одержали непростую победу.

— Что сделали, чтобы после 8:1 команда не перегорела?

— Психологически поговорили, на раскатке просили быть более концентрированными. Предупреждали ребят, что «Сочи» неплохая команда, неплохо двигается.

— Франция закончила выступление на Олимпиаде. Когда ждать Да Косту в расположении клуба?

— Не видел, как они доиграли матч. Думаю, как самолёт долетит до России, так и будем ждать. Он лидер команды, нужен нам.

— Как оцените адаптацию Щучинова в «Автомобилисте»?

— Парень растёт, с головой, катается, здорово начинает атаки. Добавит массы немного, в единоборствах и при хорошей работе будет хороший защитник. В прошлых играх он неплохо четвёртым подключался, добавляет.

— Как оцените дебют Гашилова и его игру на вбрасываниях?

— У нас очень плохой процент у многих центральных, будем разбираться. Гашилову дали шанс, есть у него задатки, надо добавить в быстроте, но это приходит со временем. Взяли парня с удовольствием, надо ему больше играть в ВХЛ с мужиками, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.