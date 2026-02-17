Скидки
Заварухин — после 4:1 против «Сочи»: непростая победа, второй период — «чёрт побери»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в матче с «Сочи» (4:1) и заявил, что переживал за настрой команды после разгромной победы в предыдущем матче с «Металлургом» (8:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Щучинов – 09:29 (5x5)     2:0 Спронг (Мэйсек) – 11:58 (5x5)     3:0 Горбунов (Блэкер) – 35:45 (5x5)     3:1 Эллис (Гуськов, Ли) – 39:18 (5x5)     4:1 Бывальцев (Голышев, Горбунов) – 43:42 (5x5)    

«Переживали после эмоциональной игры с «Металлургом», что будет другая игра. Здорово, что первый период сыграли по заданию, неплохие голы забили. Второй период вышел «чёрт побери», можно было его отбросить: удаления, в первой же смене выход «2 в 1», где Женька здорово выручал нас. Большая нагрузка легла на него во втором периоде. Во втором перерыве поговорили с ребятами в раздевалке, показали моменты неправильной игры, чтобы мы не теряли концентрацию, правильно выполняли определенные действия. Сыграли третий период по заданию, одержали непростую победу.

— Что сделали, чтобы после 8:1 команда не перегорела?
— Психологически поговорили, на раскатке просили быть более концентрированными. Предупреждали ребят, что «Сочи» неплохая команда, неплохо двигается.

— Франция закончила выступление на Олимпиаде. Когда ждать Да Косту в расположении клуба?
— Не видел, как они доиграли матч. Думаю, как самолёт долетит до России, так и будем ждать. Он лидер команды, нужен нам.

— Как оцените адаптацию Щучинова в «Автомобилисте»?
— Парень растёт, с головой, катается, здорово начинает атаки. Добавит массы немного, в единоборствах и при хорошей работе будет хороший защитник. В прошлых играх он неплохо четвёртым подключался, добавляет.

— Как оцените дебют Гашилова и его игру на вбрасываниях?
— У нас очень плохой процент у многих центральных, будем разбираться. Гашилову дали шанс, есть у него задатки, надо добавить в быстроте, но это приходит со временем. Взяли парня с удовольствием, надо ему больше играть в ВХЛ с мужиками, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

