Главный тренер «Ак Барса» высказался о гостевой победе над «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в гостевом матче с омским «Авангардом» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Семёнов, Пустозёров) – 09:42 (5x4)     1:1 Котляревский (Мартынов, Игумнов) – 25:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Лажуа, Окулов) – 29:26 (5x3)     2:2 Дыняк (Кателевский) – 30:33 (4x5)     2:3 Лямкин (Хмелевски, Тодд) – 50:42 (5x5)     2:4 Миллер (Яшкин, Денисенко) – 51:19 (5x5)     2:5 Денисенко (Яшкин, Фисенко) – 59:53 (en)    

«Важно было начать с полной концентрацией, так как за две недели сыграли только один матч. Где-то были опасения, что выпали из ритма. Выстраивали процесс, чтобы паузу компенсировать, ребята молодцы, вышли с первых смен заряженными, понимали, какой соперник против нас. Одержали классную командную победу», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.

