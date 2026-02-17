Главный тренер «Ак Барса» высказался о гостевой победе над «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в гостевом матче с омским «Авангардом» (5:2).

«Важно было начать с полной концентрацией, так как за две недели сыграли только один матч. Где-то были опасения, что выпали из ритма. Выстраивали процесс, чтобы паузу компенсировать, ребята молодцы, вышли с первых смен заряженными, понимали, какой соперник против нас. Одержали классную командную победу», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.