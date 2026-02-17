Гатиятулин: с Яшкиным не было никаких разногласий. У него сейчас какая-то новая ситуация

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что не имеет никаких разногласий с нападающим Дмитрием Яшкиным, который ранее не попадал в состав. Яшкин отметился голом и двумя передачами в матче с «Авангардом» (5:2).

«Разногласий никаких у Дмитрия Яшкина в команде не было. Я уже говорил, что текущая ситуация — какая-то новая ситуация у Димы, все ребята в команде знают принцип формирования состава на матчи. Что касается сегодняшней игры, то матчи в родном городе — всегда особенные. Видно было, что он старался. Яшкин правильно реагирует на новую ситуацию, от этого много хороших действий и в его игре, и в его тройке», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.