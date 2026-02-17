Буше — о поражении от «Ак Барса»: что ж, и такое случается. Мы во всём превзошли соперника

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил поражение от «Ак Барса» (2:5) и заявил, что омская команда во многом превзошла соперника.
«Сегодня встречались две сильные команды. После второго периода счёт был равным, и в третьем отрезке у нас было заметно меньше энергии, мы недостаточно хорошо и грамотно оборонялись, абсолютно не так, как мы можем и как должны. Когда мы вели 2:1, полностью владели инициативой, доминировали, но пропустили в большинстве, и это придало сопернику жизни. По всем статистическим показателям мы превзошли соперника, создали больше моментов, но соперник свои реализовал, а мы — намного меньше. Что ж, и такое случается.
Все четыре матча с «Ак Барсом» в сезоне были абсолютно одинаковыми. Мы сегодня пропустили такие голы, которые обычно не пропускаем. При этом мы сами не поднимали шайбу, когда бросали, а соперник это сделал. Мы сегодня доминировали даже в большей степени, чем в тех играх, которые выиграли у «Ак Барса», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 17 февраля 2026
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
20:09
-
20:00
-
19:44
-
19:13
-
18:52
-
18:40
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:45
-
17:29
-
17:10
-
16:35
-
16:33
-
16:32
-
16:25
-
15:52
-
15:40
-
15:15
-
14:56
-
14:47
-
14:28
-
14:10
-
13:47