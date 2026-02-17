Скидки
Буше — о поражении от «Ак Барса»: что ж, и такое случается. Мы во всём превзошли соперника

Буше — о поражении от «Ак Барса»: что ж, и такое случается. Мы во всём превзошли соперника
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил поражение от «Ак Барса» (2:5) и заявил, что омская команда во многом превзошла соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Семёнов, Пустозёров) – 09:42 (5x4)     1:1 Котляревский (Мартынов, Игумнов) – 25:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Лажуа, Окулов) – 29:26 (5x3)     2:2 Дыняк (Кателевский) – 30:33 (4x5)     2:3 Лямкин (Хмелевски, Тодд) – 50:42 (5x5)     2:4 Миллер (Яшкин, Денисенко) – 51:19 (5x5)     2:5 Денисенко (Яшкин, Фисенко) – 59:53 (en)    

«Сегодня встречались две сильные команды. После второго периода счёт был равным, и в третьем отрезке у нас было заметно меньше энергии, мы недостаточно хорошо и грамотно оборонялись, абсолютно не так, как мы можем и как должны. Когда мы вели 2:1, полностью владели инициативой, доминировали, но пропустили в большинстве, и это придало сопернику жизни. По всем статистическим показателям мы превзошли соперника, создали больше моментов, но соперник свои реализовал, а мы — намного меньше. Что ж, и такое случается.
Все четыре матча с «Ак Барсом» в сезоне были абсолютно одинаковыми. Мы сегодня пропустили такие голы, которые обычно не пропускаем. При этом мы сами не поднимали шайбу, когда бросали, а соперник это сделал. Мы сегодня доминировали даже в большей степени, чем в тех играх, которые выиграли у «Ак Барса», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

