Буше — о поражении от «Ак Барса»: что ж, и такое случается. Мы во всём превзошли соперника

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил поражение от «Ак Барса» (2:5) и заявил, что омская команда во многом превзошла соперника.

«Сегодня встречались две сильные команды. После второго периода счёт был равным, и в третьем отрезке у нас было заметно меньше энергии, мы недостаточно хорошо и грамотно оборонялись, абсолютно не так, как мы можем и как должны. Когда мы вели 2:1, полностью владели инициативой, доминировали, но пропустили в большинстве, и это придало сопернику жизни. По всем статистическим показателям мы превзошли соперника, создали больше моментов, но соперник свои реализовал, а мы — намного меньше. Что ж, и такое случается.

Все четыре матча с «Ак Барсом» в сезоне были абсолютно одинаковыми. Мы сегодня пропустили такие голы, которые обычно не пропускаем. При этом мы сами не поднимали шайбу, когда бросали, а соперник это сделал. Мы сегодня доминировали даже в большей степени, чем в тех играх, которые выиграли у «Ак Барса», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.