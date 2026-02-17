Сборная Чехии обыграла Данию и в 1/4 финала Олимпиады встретится с Канадой

Сегодня, 17 февраля, в Милане проходят матчи 1/8 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Чехии и Дании. Победу со счётом 3:2 одержала чешская сборная.

На 26-й минуте счёт в большинстве открыл нападающий сборной Чехии Мартин Нечас. Через несколько минут Александер Труэ сравнял счёт. Через минуту чешские хоккеисты забросили две шайбы подряд — отличились Давид Кемпф и Роман Червенка. В конце второго периода Ник Олесен сократил отставание в счёте до минимума.

Сборная Чехии в четвертьфинале олимпийского турнира встретится со сборной Канады.