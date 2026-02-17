Скидки
Чехия — Дания, результат матча 15 февраля 2026 года, счёт 3:2, хоккей, мужчины на Олимпиаде-2026 в Милане

Сборная Чехии обыграла Данию и в 1/4 финала Олимпиады встретится с Канадой
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, в Милане проходят матчи 1/8 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Чехии и Дании. Победу со счётом 3:2 одержала чешская сборная.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Нечас (Гронек, Червенка) – 25:39 (pp)     1:1 Труэ (Блихфельд) – 29:02     2:1 Кемпф (Рутта, Нечас) – 30:15     3:1 Червенка (Пастрняк) – 31:24     3:2 Олесен (Мёльгор, Блихфельд) – 37:12 (pp)    

На 26-й минуте счёт в большинстве открыл нападающий сборной Чехии Мартин Нечас. Через несколько минут Александер Труэ сравнял счёт. Через минуту чешские хоккеисты забросили две шайбы подряд — отличились Давид Кемпф и Роман Червенка. В конце второго периода Ник Олесен сократил отставание в счёте до минимума.

Сборная Чехии в четвертьфинале олимпийского турнира встретится со сборной Канады.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
