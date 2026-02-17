Российский вратарь системы «Чикаго» Бережной дисквалифицирован на 20 матчей за допинг

Российский вратарь «Рокфорд Айсхогс» Станислав Бережной и нападающий «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» Дэвид Гойетт дисквалифицированы на 20 игр каждый за нарушение условий программы AHL/PHPA по борьбе с применением допинга, сообщает пресс-служба АХЛ.

Бережной отбыл одну игру дисквалификации и сможет вернуться в состав «Айсхогс» на игру 11 апреля. Гойетт сможет вернуться в состав «Файрбёрдс» на игру 10 апреля.

В нынешнем сезоне 22-летний Бережной провёл 15 игр за «Айсхогс», в которых одержал пять побед при 88,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,18. Станислав дебютировал в АХЛ в октябре 2025 года в матче с «Айова Уайлд», отразив 29 бросков из 31 и одержав свою первую победу в карьере в АХЛ.