«Бывает, урок для нас». Защитник «Авангарда» — о поражении от «Ак Барса»

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев прокомментировал поражение в матче с казанским «Ак Барсом» (2:5).

«В принципе, первые два периода игра неплохо складывалась. Но это урок для нас, в третьем периоде нужно лучше играть в обороне и, конечно, реализовывать моменты. Очень много бросаем, но не хватило. Возможно, по статистике много потерь, какой-то кипиш был в первые десять минут, но потом мы стабилизировали игру.

Два пропущенных гола за 37 секунд? Наверное, потеряли концентрацию, тут надо всегда проводить собранно смены после шайб, забитых или пропущенных. Ну, бывает, урок для нас. Будем исправляться.

Соглашусь, что система «Ак Барса» чем-то похожа на нашу. Но чем ближе к плей-офф, каждая команда будет так играть. Там нет красивых голов, все «с мясом», — передаёт слова Гуляева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.