В «Чикаго» отреагировали на дисквалификацию российского вратаря Станислава Бережного

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон прокомментировал 20-матчевую дисквалификацию российского вратаря «Рокфорд Айсхогс» Станислава Бережного. Голкипер фарм-клуба был отстранён за нарушение антидопинговых правил АХЛ.

«На прошлой неделе нам сообщили, что тест Станислава на запрещённое вещество в рамках программы AHL/PHPA по применению допинга дал положительный результат. Хотя Станислав не принимал запрещённое вещество сознательно, мы считаем, что его положительный тест является результатом приёма добавки, которую он употреблял в тот момент. Станислав взял на себя полную ответственность за ситуацию, и организация хвалит его за проявленную зрелость и ответственность. Организация «Блэкхоукс» полностью поддерживает Станислава и знает, что он воспользуется этим как возможностью для роста и дальнейшего развития», — цитирует Дэвидсона пресс-служба клуба.