Локомотив — Нефтехимик, результат матча 17 февраля 2026, счет 1:0, КХЛ 2025/2026

Седьмой «сухарь» Исаева принёс «Локомотиву» победу над «Нефтехимиком»
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержали ярославцы со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кирьянов (Черепанов) – 02:13 (5x5)    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, которому ассистировал Никита Черепанов. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч. Это седьмой «сухарь» Исаева в текущем сезоне. По этому показателю голкипер лидирует в КХЛ.

Ярославский «Локомотив» одержал вторую победу подряд. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

