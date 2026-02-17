Седьмой «сухарь» Исаева принёс «Локомотиву» победу над «Нефтехимиком»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержали ярославцы со счётом 1:0.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, которому ассистировал Никита Черепанов. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч. Это седьмой «сухарь» Исаева в текущем сезоне. По этому показателю голкипер лидирует в КХЛ.

Ярославский «Локомотив» одержал вторую победу подряд. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение кряду.

