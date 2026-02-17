Скидки
Том Уилсон рассказал, почему полез в драку с защитником сборной Франции

Том Уилсон рассказал, почему полез в драку с защитником сборной Франции
Комментарии

Нападающий сборной Канады Том Уилсон рассказал, как разворачивалась его драка с защитником сборной Франции Пьером Криноном. Оба хоккеиста были удалены с площадки за драку.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

«Это был довольно грязный приём, и на Олимпийских играх всё немного по-другому, нужно действовать иначе. Я вступил в драку с тем же парнем, который это сделал. Хоккей — это эмоциональная игра. Это конкурентная игра. И когда ты сталкиваешься с крупным парнем, тебе нужно быстро принять решение, и перчатки были скинуты. Меня швырнули на лёд, и с этого момента началась настоящая потасовка. В этот момент ты либо дерёшься, либо уезжаешь, ты просто пытаешься понять, что тебе нужно делать. Очевидно, игра уже была под контролем, поэтому за пять минут до конца матча меня не сильно расстроило, что меня могут удалить с площадки. Я просто хотел заступиться за нашу команду», — цитирует Уилсона журналист Молли Уокер в соцсети Х.

