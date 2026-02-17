Скидки
Леон Драйзайтль оценил выход сборной Германии в четвертьфинал Олимпиады по хоккею

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль высказался о выходе команды в четвертьфинал мужского турнира по хоккею на Олимпиаде — 2026. Немецкая сборная в 1/8 финала обыграла Францию (5:1).

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Франция
1:0 Драйзайтль (Самански, Штюцле) – 03:40 (pp)     2:0 Тиффельс – 10:54     3:0 Петерка (Штюцле) – 18:13     3:1 Белльмар (Перре) – 24:02     4:1 Самански (Драйзайтль, Зайдер) – 47:01 (pp)     5:1 Штурм (Драйзайтль, Ридер) – 59:04    

«Турнир становится меньше, и с каждым раундом становится всё сложнее. Команды будут становиться лучше, и мы это знаем. Завтра нас ждёт большая задача, так что сегодняшний день стал хорошим шагом вперёд, и да, мы будем готовиться к завтрашнему дню. Словакия не просто так заняла первое место в своей группе. Для нас важно найти свою игру в начале матча, включиться в борьбу и оставаться начеку», — цитирует Драйзайтля пресс-служба ИИХФ.

