Леон Драйзайтль оценил выход сборной Германии в четвертьфинал Олимпиады по хоккею

Нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль высказался о выходе команды в четвертьфинал мужского турнира по хоккею на Олимпиаде — 2026. Немецкая сборная в 1/8 финала обыграла Францию (5:1).

«Турнир становится меньше, и с каждым раундом становится всё сложнее. Команды будут становиться лучше, и мы это знаем. Завтра нас ждёт большая задача, так что сегодняшний день стал хорошим шагом вперёд, и да, мы будем готовиться к завтрашнему дню. Словакия не просто так заняла первое место в своей группе. Для нас важно найти свою игру в начале матча, включиться в борьбу и оставаться начеку», — цитирует Драйзайтля пресс-служба ИИХФ.