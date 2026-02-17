«Хороший урок, нужно оставаться в фокусе всю игру». Никитин — о поражении ЦСКА от «Лады»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Лады» (1:2). Армейский клуб пропустил две шайбы в конце третьего периода, ведя со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Калинин (Саморуков, Холлоуэлл) – 47:52 (5x5) 1:1 Уильямс (Савчук) – 53:53 (5x4) 2:1 Юрчо (Коттон, Чивилёв) – 55:13 (5x4)
«Хороший урок для нас. Нужно в фокусе оставаться всю игру, быть стрессоустойчивыми. Потому что ты не знаешь, когда будет переломный момент. Надо вынести из этого урок и двигаться дальше.
— Можно ли сказать, что нереализованное большинство в первом периоде стало ключевым фактором?
— У нас было большинство и в конце, и 6 на 5 играли, не реализовали моменты. Это к разговору о том, что каждый момент очень важен. В том числе и большинство в начале матча, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.
