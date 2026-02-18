Потанин рассказал о необычном свитере Валерия Харламова в его олимпийской коллекции

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что имеет в своей олимпийской коллекции майку с 12-м номером легендарного советского нападающего Валерия Харламова, который большую часть своей карьеры выступал под 17-м номером.

«Как известно, на чемпионате мира 1968 года Харламов играл под 12-м номером. И вот был традиционный гала-матч в Сочи со звёздами Ночной хоккейной лиги. После этого был приём, и вот мы стоим с хоккеистами, разговариваем, и я говорю: «Кто знает, под каким номером играл Харламов на своём первом чемпионате мира?» На меня все посмотрели как на придурка, говорят: «Мы знаем под каким номером». Я говорю: «А вот и нет. Харламов играл под 12-м номером». Я говорю: «Хотите поспорить?» Они говорят: «Ну, давай поспорим».

Семь человек со мной заключили пари, что Харламов на первом своём чемпионате играл не под 17-м номером. Их удивление, когда выяснилось, что он играл на том чемпионате единственный раз под 12-м номером было безгранично. И этот свитер 12-й, который сейчас в нашем местном небольшом музее висит, он для меня очень ценен, во-первых, потому что хоккей люблю, к Харламову отношусь трепетно. Но история с этим пари, в результате которого я получил бесплатных семь мастер-классов для школы, меня забавляет, греет, вот эти глаза наших звёзд, которые на меня смотрели с недоумением, когда я утверждал, что Харламов играл под 12-м номером. Конечно, их помню, меня это забавляет до сих пор», — сказал Потанин в подкасте «Вне формата».