«Очень горжусь нашей командой». Форвард сборной Италии — о выступлении на Олимпиаде

Нападающий сборной Италии Алекс Петан высказался об игре команды на Олимпиаде по хоккею. Итальянская сборная проиграла все матчи на турнире, завершив выступление поражением в 1/8 финала от сборной Швейцарии (0:3).

«Мы упорно боролись последние пару недель и выложились на полную. У нас было несколько шансов сделать игру немного интереснее в середине матча, но они не сработали. Но я всё равно очень горжусь нашей командой сегодня и желаю Швейцарии всего наилучшего», — цитирует Петана пресс-служба ИИХФ.

Сборная Италии заняла последнее место по итогам группового этапа с разницей заброшенных и пропущенных шайб 4-19.