«Очень горжусь нашей командой». Форвард сборной Италии — о выступлении на Олимпиаде
Нападающий сборной Италии Алекс Петан высказался об игре команды на Олимпиаде по хоккею. Итальянская сборная проиграла все матчи на турнире, завершив выступление поражением в 1/8 финала от сборной Швейцарии (0:3).
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Курашев (Хишир, Майер) – 01:19 2:0 Йози (Андригетто, Хишир) – 10:25 (pp) 3:0 Хишир (Риа, Майер) – 45:53 (pp)
«Мы упорно боролись последние пару недель и выложились на полную. У нас было несколько шансов сделать игру немного интереснее в середине матча, но они не сработали. Но я всё равно очень горжусь нашей командой сегодня и желаю Швейцарии всего наилучшего», — цитирует Петана пресс-служба ИИХФ.
Сборная Италии заняла последнее место по итогам группового этапа с разницей заброшенных и пропущенных шайб 4-19.
