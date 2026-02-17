Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень горжусь нашей командой». Форвард сборной Италии — о выступлении на Олимпиаде

«Очень горжусь нашей командой». Форвард сборной Италии — о выступлении на Олимпиаде
Комментарии

Нападающий сборной Италии Алекс Петан высказался об игре команды на Олимпиаде по хоккею. Итальянская сборная проиграла все матчи на турнире, завершив выступление поражением в 1/8 финала от сборной Швейцарии (0:3).

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 14:10 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Курашев (Хишир, Майер) – 01:19     2:0 Йози (Андригетто, Хишир) – 10:25 (pp)     3:0 Хишир (Риа, Майер) – 45:53 (pp)    

«Мы упорно боролись последние пару недель и выложились на полную. У нас было несколько шансов сделать игру немного интереснее в середине матча, но они не сработали. Но я всё равно очень горжусь нашей командой сегодня и желаю Швейцарии всего наилучшего», — цитирует Петана пресс-служба ИИХФ.

Сборная Италии заняла последнее место по итогам группового этапа с разницей заброшенных и пропущенных шайб 4-19.

Материалы по теме
Ялонен вытащил из Италии максимум! Они вылетели с Олимпиады, но могут собой гордиться
Ялонен вытащил из Италии максимум! Они вылетели с Олимпиады, но могут собой гордиться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android