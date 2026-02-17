Гертл — об 1/4 финала с Канадой: у них лучший игрок на планете, и они могут нас разгромить
Поделиться
Нападающий сборной Чехии Томаш Гертл высказался о предстоящем четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира со сборной Канады.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У них в команде лучший игрок на планете, и они могут нас разгромить, поэтому нам нужно просто играть уверенно. Мы не можем думать о том, кто находится на льду. К тому же у них четыре хороших звена. Но это всего лишь одна игра, понимаете?» — цитирует Гертла пресс-служба ИИХФ.
На групповом этапе Олимпиады сборная Канады уверенно обыграла чешскую сборную со счётом 5:0. В матче 1/8 финала Олимпийских игр сборная Чехии оказалась сильнее национальной команды Дании со счётом 3:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
23:35
-
23:20
-
23:00
-
22:25
-
22:05
-
21:40
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
20:09
-
20:00
-
19:44
-
19:13
-
18:52
-
18:40
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:45
-
17:29
-
17:10
-
16:35
-
16:33
-
16:32
-
16:25
-
15:52
-
15:40