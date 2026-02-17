Гертл — об 1/4 финала с Канадой: у них лучший игрок на планете, и они могут нас разгромить

Нападающий сборной Чехии Томаш Гертл высказался о предстоящем четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира со сборной Канады.

«У них в команде лучший игрок на планете, и они могут нас разгромить, поэтому нам нужно просто играть уверенно. Мы не можем думать о том, кто находится на льду. К тому же у них четыре хороших звена. Но это всего лишь одна игра, понимаете?» — цитирует Гертла пресс-служба ИИХФ.

На групповом этапе Олимпиады сборная Канады уверенно обыграла чешскую сборную со счётом 5:0. В матче 1/8 финала Олимпийских игр сборная Чехии оказалась сильнее национальной команды Дании со счётом 3:2.