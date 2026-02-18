«Ни копейки денег не взял». Потанин рассказал, как Овечкин бесплатно снялся в сериале

Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, как капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин бесплатно снялся в российском сериале.

«Вы знаете, Саша – человек очень благодарный и благородный. Я очень давно, ещё в 1990-е годы немного помогал его маме с её баскетбольной мечтой. Он это помнит до сих пор. Когда возникла тема съёмок в фильме «Минута тишины», такой сериал был про бизнесменов, там в том числе был эпизод, когда главный герой, которого играет Цыганов, должен тренироваться в хоккее, кто-то его должен тренировать. Саша Овечкин как раз был в тот момент здесь. Его попросили сыграть камео. Он приехал и ни копейки денег не взял, ничего. Просто из дружеской благодарности взял и отснялся. Хотя съёмки в кино, вроде история коммерческая. Никто бы не удивился, если бы знаменитый человек, играя камео, получил бы какой-то контракт за это. А вот он считал, что это не контрактная работа, а это он мне просто оказывает дружескую услугу. Поэтому ещё раз повторюсь, он человек очень благодарный, уверен, что это заставит его приехать и сыграть всё-таки перед своими зрителями в КХЛ», — сказал Потанин в подкасте «Вне формата».