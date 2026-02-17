Хартли — об 1:0 с «Нефтехимиком»: только Исаев пришёл на матч и отыграл на своём уровне

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о тяжёлой победе в матче с «Нефтехимиком» (1:0) и отметил игру вратаря Даниила Исаева, оформившего «сухарь».

«Было бы лучше, если б мы подарили Сергею Звягину на день рождения немного лучшую игру. Только Даниил Исаев действительно пришёл на матч и отыграл на своём уровне. Много было потерь, плохие решения с шайбой. У «Нефтехимика» много мастерства и скорости. Если давать нижнекамцам пространство, они будут атаковать. Они доставили много неприятностей.

Мы нормально сыграли в защите, однако хотим превосходить соперников во всех трёх зонах, и этого не получилось. Удаления — естественно, это проблема. Проблема в невынужденных удалениях. Их кто-то назовёт дурацкими, но для меня дурацкое удаление — это когда кто-то с разбега выставляет локоть и бьёт в голову. У нас же именно невынужденные. Вместо того, чтоб доработать ногами, мы цепляем соперников», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.