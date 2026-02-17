Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли — об 1:0 с «Нефтехимиком»: только Исаев пришёл на матч и отыграл на своём уровне

Хартли — об 1:0 с «Нефтехимиком»: только Исаев пришёл на матч и отыграл на своём уровне
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о тяжёлой победе в матче с «Нефтехимиком» (1:0) и отметил игру вратаря Даниила Исаева, оформившего «сухарь».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кирьянов (Черепанов) – 02:13 (5x5)    

«Было бы лучше, если б мы подарили Сергею Звягину на день рождения немного лучшую игру. Только Даниил Исаев действительно пришёл на матч и отыграл на своём уровне. Много было потерь, плохие решения с шайбой. У «Нефтехимика» много мастерства и скорости. Если давать нижнекамцам пространство, они будут атаковать. Они доставили много неприятностей.

Мы нормально сыграли в защите, однако хотим превосходить соперников во всех трёх зонах, и этого не получилось. Удаления — естественно, это проблема. Проблема в невынужденных удалениях. Их кто-то назовёт дурацкими, но для меня дурацкое удаление — это когда кто-то с разбега выставляет локоть и бьёт в голову. У нас же именно невынужденные. Вместо того, чтоб доработать ногами, мы цепляем соперников», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Седьмой «сухарь» Исаева принёс «Локомотиву» победу над «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android