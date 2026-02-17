«Своих в обиду не даём». Форвард «Ак Барса» Яшкин — про эпизод с Маклаудом

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил победу над «Авангардом» (5:2) и прокомментировал момент с форвардом Майклом Маклаудом, который ударил по ловушке вратаря казанского клуба Тимура Билялова.
— Ровная игра, как и прошлая наша игра с «Авангардом». Отличная проверка перед плей-офф. Всё порадовало сегодня, я хорошо себя чувствовал в последних нескольких матчах. Думаю, для каждого хоккеиста важны набранные очки, будем работать дальше. Никаких особенных ключей к «Авангарду» не подобрали, просто реализовали свои моменты, хотя не так много их было, двадцать раз только по воротам бросили.
Хотелось бы, чтобы побольше мы бросков делали, как тот же «Авангард», который постоянно что-то вытворяет на чужом пятачке. Эпизод с Маклаудом? Да обычный игровой момент, в обиду своих не даём», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 17 февраля 2026
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:00
-
22:25
-
22:05
-
21:40
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
20:09
-
20:00
-
19:44
-
19:13
-
18:52
-
18:40
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:45
-
17:29
-
17:10
-
16:35
-
16:33