«Своих в обиду не даём». Форвард «Ак Барса» Яшкин — про эпизод с Маклаудом

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил победу над «Авангардом» (5:2) и прокомментировал момент с форвардом Майклом Маклаудом, который ударил по ловушке вратаря казанского клуба Тимура Билялова.

— Ровная игра, как и прошлая наша игра с «Авангардом». Отличная проверка перед плей-офф. Всё порадовало сегодня, я хорошо себя чувствовал в последних нескольких матчах. Думаю, для каждого хоккеиста важны набранные очки, будем работать дальше. Никаких особенных ключей к «Авангарду» не подобрали, просто реализовали свои моменты, хотя не так много их было, двадцать раз только по воротам бросили.

Хотелось бы, чтобы побольше мы бросков делали, как тот же «Авангард», который постоянно что-то вытворяет на чужом пятачке. Эпизод с Маклаудом? Да обычный игровой момент, в обиду своих не даём», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

