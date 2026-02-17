Скидки
«Своих в обиду не даём». Форвард «Ак Барса» Яшкин — про эпизод с Маклаудом

«Своих в обиду не даём». Форвард «Ак Барса» Яшкин — про эпизод с Маклаудом
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил победу над «Авангардом» (5:2) и прокомментировал момент с форвардом Майклом Маклаудом, который ударил по ловушке вратаря казанского клуба Тимура Билялова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Семёнов, Пустозёров) – 09:42 (5x4)     1:1 Котляревский (Мартынов, Игумнов) – 25:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Лажуа, Окулов) – 29:26 (5x3)     2:2 Дыняк (Кателевский) – 30:33 (4x5)     2:3 Лямкин (Хмелевски, Тодд) – 50:42 (5x5)     2:4 Миллер (Яшкин, Денисенко) – 51:19 (5x5)     2:5 Денисенко (Яшкин, Фисенко) – 59:53 (en)    

— Ровная игра, как и прошлая наша игра с «Авангардом». Отличная проверка перед плей-офф. Всё порадовало сегодня, я хорошо себя чувствовал в последних нескольких матчах. Думаю, для каждого хоккеиста важны набранные очки, будем работать дальше. Никаких особенных ключей к «Авангарду» не подобрали, просто реализовали свои моменты, хотя не так много их было, двадцать раз только по воротам бросили.

Хотелось бы, чтобы побольше мы бросков делали, как тот же «Авангард», который постоянно что-то вытворяет на чужом пятачке. Эпизод с Маклаудом? Да обычный игровой момент, в обиду своих не даём», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

