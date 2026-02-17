Результаты матчей КХЛ на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 17 февраля 2026 года:

«Авангард» – «Ак Барс» — 2:5;

«Автомобилист» – ХК «Сочи» — 4:1;

«Барыс» – «Металлург» Мг — 2:3 ОТ;

«Лада» – ЦСКА — 2:1;

«Локомотив» – «Нефтехимик» — 1:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очками после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 89 очков после 55 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.