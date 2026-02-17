Результаты матчей ВХЛ на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, состоялись три встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 17 февраля 2026 года:

ЦСК ВВС – «Челмет» — 3:2;

«Барс» – «Магнитка» — 4:1;

«Нефтяник» – «Горняк-УГМК» — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 89 очков в 53 матчах. Второе место занимает «Югра» с 86 очками после 52 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 52 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.