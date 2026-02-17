Результаты матчей МХЛ на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, состоялись восемь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 февраля 2026 года:

«Авто» – «Красноярские Рыси» — 4:2;

«Белые Медведи» – «Сибирские Снайперы» — 2:6;

МХК «Спартак MAX» – Академия Михайлова — 1:5;

«Алмаз» – МХК «Спартак» — 4:8;

«Динамо-Шинник» – ХК «Капитан» — 4:0;

«АКМ-Юниор» – МХК «Динамо-Карелия» — 3:4;

МХК «Динамо» М – «Амурские Тигры» — 6:0;

МХК «Атлант» – «Локо» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.