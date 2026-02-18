«Показал, как надо забивать». Форвард «Ак Барса» Дыняк — о шайбе в ворота «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил свою шайбу в меньшинстве в победном гостевом матче с «Авангардом» (5:2).

«Отличная победа, хорошая игра уровня плей-офф. Хороший старт? Нет предела совершенству, стараемся каждую игру добавлять. Мой гол? Я сначала Кателевскому отдавал передачу, он не забил, так что продемонстрировал ему, как надо голы забивать. Конечно, давило, что давно не забивал, но всё-таки главное — командный результат», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.