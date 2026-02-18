Дыняк: понимали, что от «Авангарда» будут провокации. Мы и сами то же самое делаем
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил эпизод с форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом, который ударил клюшкой по ловушке вратаря Тимура Билялова, чем спровоцировал массовую потасовку.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Семёнов, Пустозёров) – 09:42 (5x4) 1:1 Котляревский (Мартынов, Игумнов) – 25:09 (5x5) 2:1 Потуральски (Лажуа, Окулов) – 29:26 (5x3) 2:2 Дыняк (Кателевский) – 30:33 (4x5) 2:3 Лямкин (Хмелевски, Тодд) – 50:42 (5x5) 2:4 Миллер (Яшкин, Денисенко) – 51:19 (5x5) 2:5 Денисенко (Яшкин, Фисенко) – 59:53 (en)
«Эпизод с Маклаудом? Он, наверное, хотел чуть вывести из себя нас, но у него не получилось. Мы понимали, что будут провокации, матч уровня плей-офф, без них никуда, мы и сами то же самое делаем», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.
Комментарии
