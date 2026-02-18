Дыняк: понимали, что от «Авангарда» будут провокации. Мы и сами то же самое делаем

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил эпизод с форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом, который ударил клюшкой по ловушке вратаря Тимура Билялова, чем спровоцировал массовую потасовку.

«Эпизод с Маклаудом? Он, наверное, хотел чуть вывести из себя нас, но у него не получилось. Мы понимали, что будут провокации, матч уровня плей-офф, без них никуда, мы и сами то же самое делаем», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.