Определились все участники и пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира у мужчин

Завершились матчи 1/8 финала олимпийского хоккейного турнира среди мужчин, который проходит в Милане. По его итогам определились все участники 1/4 финала соревнования.

Так, в 1/4 финала вышли следующие сборные: Канада, Чехия, США, Швеция, Словакия, Германия, Финляндия и Швейцария. Отметим, Канада, США, Словакия и Финляндия вышли в 1/4 финала напрямую после группового этапа. Чехия в 1/8 финала одолела Данию (3:2), Швеция крупно обыграла Латвию (5:1), Германия была сильнее Франции (5:1), а Швейцария победила хозяйку соревнования Италию со счётом 3:0.

Пары 1/4 финала:

Канада — Чехия;

США — Швеция;

Словакия — Германия;

Финляндия — Швейцария.

Все матчи этой стадии состоятся 18 февраля на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане.