Определились все участники и пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира у мужчин

Завершились матчи 1/8 финала олимпийского хоккейного турнира среди мужчин, который проходит в Милане. По его итогам определились все участники 1/4 финала соревнования.
Так, в 1/4 финала вышли следующие сборные: Канада, Чехия, США, Швеция, Словакия, Германия, Финляндия и Швейцария. Отметим, Канада, США, Словакия и Финляндия вышли в 1/4 финала напрямую после группового этапа. Чехия в 1/8 финала одолела Данию (3:2), Швеция крупно обыграла Латвию (5:1), Германия была сильнее Франции (5:1), а Швейцария победила хозяйку соревнования Италию со счётом 3:0.
Пары 1/4 финала:
Канада — Чехия;
США — Швеция;
Словакия — Германия;
Финляндия — Швейцария.
Все матчи этой стадии состоятся 18 февраля на стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане.