Сборная Швеции крупно обыграла Латвию и в 1/4 финала Олимпиады встретится с США
Сегодня, 17 февраля, в Милане проходят матчи 1/8 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швеции и Латвии. Победу со счётом 5:1 одержала шведская сборная.
Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Латвия
1:0 Кемпе (Эрикссон Эк, Нюландер) – 10:55 2:0 Ландеског (Рэймонд, Зибанеджад) – 11:36 3:0 Форсберг (Карлссон, Броберг) – 27:36 3:1 Тралмакс (Шмитс, Блюгерс) – 30:47 4:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 45:54 5:1 Нюландер (Рэймонд, Далин) – 53:18
В составе победителей голами отметились Адриан Кемпе, Габриэль Ландеског (1+1), Филип Форсберг, Мика Зибанеджад (1+1) и Вильям Нюландер (1+1). Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Эдуард Тралмакс.
Сборная Швеции в четвертьфинале олимпийского турнира встретится с национальной командой США. Встреча состоится 18 февраля. Победитель этого противостояния в полуфинале турнира сойдётся либо с Чехией, либо с Канадой.
