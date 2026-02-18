Сборная Швеции крупно обыграла Латвию и в 1/4 финала Олимпиады встретится с США

Сегодня, 17 февраля, в Милане проходят матчи 1/8 финала мужского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швеции и Латвии. Победу со счётом 5:1 одержала шведская сборная.

В составе победителей голами отметились Адриан Кемпе, Габриэль Ландеског (1+1), Филип Форсберг, Мика Зибанеджад (1+1) и Вильям Нюландер (1+1). Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Эдуард Тралмакс.

Сборная Швеции в четвертьфинале олимпийского турнира встретится с национальной командой США. Встреча состоится 18 февраля. Победитель этого противостояния в полуфинале турнира сойдётся либо с Чехией, либо с Канадой.