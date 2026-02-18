Скидки
Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — результаты дня на 17 февраля 2026 года

В ночь с 17 на 18 февраля в Милане продолжился мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоялось четыре матча квалификационного раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами хоккейного игрового дня на Олимпиаде.

Итоги хоккейных матчей среди мужчин на Олимпиаде на 17 февраля 2026 года:

Швейцария – Италия — 3:0;
Германия – Франция — 5:1;
Чехия – Дания — 3:2;
Швеция – Латвия — 5:1.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
