Том Уилсон отреагировал на вопрос об отсутствии на Олимпиаде-2026 Александра Овечкина

Нападающий сборной Канады и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон выразил сожаление по поводу отсутствия на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо 40-летнего капитана «Вашингтона» — лучшего снайпера НХЛ всех времён российского форварда Александра Овечкина, сообщает ТАСС. Также канадец высказался и о других хоккеистах из России.

«Было бы здорово видеть здесь и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у которой есть действительно хорошие игроки», — приводит слова Уилсона ТАСС.

Сборная России по хоккею, как и все остальные российские команды в других видах спорта, не была допущена на ОИ-2026 по политическим причинам. На Игры смогли поехать в нейтральном статусе 13 российских спортсменов, выступающих исключительно в индивидуальных видах спорта и дисциплинах и прошедших особые критерии отбора МОК.

