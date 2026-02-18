Словакия — Германия: во сколько начало матча на Олимпиаде-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/4 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Словакии и Германии. Начало встречи запланировано на 14:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Напомним, сборная Словакии в своей группе заняла первое место, набрав шесть очков в трёх играх. Команда Германии завершила групповой этап на второй строчке, набрав три очка в трёх встречах и в 1/8 финала обыграла Францию (5:1).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.