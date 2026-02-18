Финляндия — Швейцария: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В четвертьфинальном матче на стадионе «Ро Арена» встретятся сборные Финляндии и Швейцарии. Начало встречи запланировано на 20:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сборная Финляндии в своей группе заняла второе место, набрав шесть очков в трёх играх. Команда Швейцарии завершила групповой этап на второй строчке, набрав пять очков в трёх встречах, а в 1/8 финала обыграла Италию (3:0).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.